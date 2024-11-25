نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف النادي الإسباني ريال مدريد إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال الفوز على ليجانيس (3-0) أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإسباني.

ضربة قوية لريال مدريد لإصابة فينيسيوس قبل مواجهة ليفربول

وصنع فينيسيوس الهدف الأول لزميله كيليان مبابي، واستمر متواجدا خلال المباراة كاملة، واشتكي من آلام عقب صافرة النهاية.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى".

وأعلن ريال مدريد في بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، ما يخص المدة التي سيغيب عنها اللاعب البرازيلي عن الملاعب.

ولم يتأكد حتى الآن من المدي التي سيغيب فيها فينيسيوس، وتعتبر اصابة فيني ضربة قوية للنادي الملكي، الذي يستعد لمباراة صعبة للغاية خارج الديار أمام ليفربول يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

