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أحمد جودة - القاهرة -



انتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات فريقه الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

محمد صبحي ينتظم في التدريبات الجماعية قبل مباراة بلاك بولز في الكونفدرالية

وكان محمد صبحي اشتكى من آلام أسفل الظهر قبل مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من اللقاء.



وشارك صبحي في الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى برفقة كل من محمد عواد ومحمود الشناوي، تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

