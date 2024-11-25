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أحمد جودة - القاهرة -

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لهذا السبب.. جلسة تجمع جوميز بـ زيزو

جاءت الجلسة في حضور أحمد مجدي مدرب الفريق، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعب وحرص على الاطمئنان على حالته قبل المران.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

