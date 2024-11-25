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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الزمالك قامت بجس نبض طارق حامد نجم الفريق الاسبق ولاعب نادي ضمك السعودي الحالي للعودة لصفوف الأبيض خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة خاصة ان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

طارق حامد يصدم إدارة الزمالك



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن طارق حامد أخبر الزمالك إنه يفض استكمال عقده هذا الموسم".



وأردف: "على أن يتم دراسة الأمر الصيف المقبل خاصة وإنه يتقاضى مليوني دولار سنويا في السعودية".

