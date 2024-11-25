نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار تاريخي للأهلي بعد إغراءات ضم زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك محاولات قوية من بعض الأطراف لإغراء الأهلي بتسهيل ضم زيزو نجم نادي الزمالك في نهاية الموسم في صفقة انتقال.

قرار تاريخي للأهلي بعد إغراءات ضم زيزو



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك مكالمة تليفونية جمعت بين أحد كبار المسئولين في الأهلي وبعض الاشخاص المقربين لزيزو والذين عرضوا تسهيل انتقال زيزو للأهلي الموسم القادم وتقريب وجهات النظر في راتبه السنوي.



وأتم شبانة بأن رد الأهلي جاء تاريخيا بعدم الدخول في صفقة زيزو حتى وإن عرض اللعب مجانا أو كان سيجلب للفريق ملايين الدولارات من بيعه.

