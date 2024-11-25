نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. أكرم توفيق يطلب دخول الفئة الأولى لتجديد عقده وأحمد حمدي يواصل برنامجه التأهيلي وصدمة بشأن وسام أبوعلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 25-11-2024 في السطور التالية:

أكرم توفيق يطلب دخول الفئة الأولى لتجديد عقده

أكد الإعلامي محمد الليثي، على طلب أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفع قيمة عقده إلى الفئة الإولى بالفريق من أجل تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "بدأ الأهلي مؤخرًا رحلة التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ومنهم أكرم توفيق".

وتابع: "أكرم توفيق قدم مطالبه المالية لـ محمد رمضان المدير الرياضي خلال الجلسة التي جمعتهما مؤخرًا لمناقشة ملف التجديد"

موضحًا: " أكرم طلب دخول الفئة الأولى بالفريق والتي يتواجد بها لاعبين كبار في مقدمتهم، محمد الشناوي وأفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ورامي ربيعة بجانب الأجانب علي معلول وبيرسي تاو والتي تحصل على أكثر من 15 مليون جنيه في الموسم صافي الضرائب ".

أحمد حمدي يواصل برنامجه التأهيلي

تواجد أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع حمدي لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، وخاض تدريبات ركض خفيف حول الملعب على هامش المران، تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال.

ويخضع حمدي لبرنامج تأهيلي خاص تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بعد انتهائه من المراحل الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به عقب خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



صدمة بشأن وسام أبوعلي

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية إلى جماهير المارد الأحمر، بشأن إصابة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق وموعد عودته للملاعب مرة أخرى.

وقال كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة استاد أبيدجان: “لا نعلم حتى الآن متى يعود وسام أبو علي لكن أتمنى عودته في أسرع وقت، وحتى الآن هو خارج خططنا وننتظر تحديد موعد عودته مرة أخرى للمشاركة معنا".

وتابع كولر: “اللاعب الفلسطيني يغيب للإصابة غدًا وأتمنى عودته في أسرع وقت، لديه دور كبير معنا ويساعدنا في المباريات بالأداء والمجهود الذي يقدمه، ولدينا لاعبين أخرين بجودة مختلفة، وكل لاعب له جودة مختلفة وأتمنى غياب وسام لا يؤثر سلبًا علينا ويعود سريعًا”.