نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور ومدة غيابه عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ريال مدريد، صباح اليوم الإثنين، عن تعرض لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور لإصابة قوية في مواجهة ليجانيس مساء أمس، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره ليجانيس بثلاثية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من بطولة الليجا.

حجم إصابة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

وأكد النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى.

بينما كشفت صحيفة "cope الإسبانية"، أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما، سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

ويستعد النادي الإسباني لمواجهة من العيار الثقيل أمام ليفربول الإنجليزي، يوم الاربعاء القادم، على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري ابطال اوروبا.

