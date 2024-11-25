نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دودو الجباس: هدفنا الفوز على ساجرادا الأنجولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد دودو الجباس لاعب فريق نادي بيراميدز، على أهمية المباراة التي تجمع فريقه بنظيره ساجرادا الأنجولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، موضحا أنه من الضروري الفوز ولا بديل غيره، قبل السفر لمالي ثم تونس وخوض مباراتين في الجولتين الثانية والثالثة في منتهى القوة، وبالتالي البداية الجيدة بانتصار في القاهرة، تمنح الفريق الدوافع اللازمة لمواصلة المشوار بذات القوة.

وقال الجباس في المؤتمر الصحفي، إن الفريق يرغب في محو الصورة الغير جيدة التي قدمها في مشاركته الأولى بدوري الأبطال العام الماضي، والخروج من دور المجموعات، وسيعمل على أن يتخطى أولا هذا الدور ثم التفكير في باقي مشوار البطولة، ولكن يتحتم أولا تحقيق انتصار أول في مصر بثلاث نقاط مهمة.

دودو الجباس أوضح أن التحضير لمباريات دوري الأبطال لا يختلف كثيرا عن مباريات الدوري، لأن الدوافع موجودة بالفعل لدى الفريق في كلا البطولتين، ونمتلك جهازا فنيا مميزا ولاعبين على أعلى مستوى من المهارة والخبرات القارية، وهدفنا المنافسة على جميع البطولات التي نشارك فيها.

الجباس أشار إلى أن اللاعبين لديهم رغبة في أن تكون الصورة أفضل هذا الموسم في دوري الأبطال، وبالتالي لقاء ساجرادا هو الأهم حاليا لأنه بداية المشوار واللاعبون تعاهدوا على تقديم بيراميدز بشكل مثالي في النسخة الحالية، ونعلم جيدا أن ساجرادا فريق قوي وشاهدنا عدة مباريات له ومن الضروري اللعب بقوة وحذر في نفس الوقت.

