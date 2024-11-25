نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة تريزيجيه.. تشكيل الريان القطري المتوقع لمواجهة برسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري المحترف بين صفوفه اللاعب محمود حسن تريزيجيه، بنظيره برسبوليس الإيراني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025، على استاد «أحمد بن على المونديالي»، ضمن مواجهات مجموعة الغرب.

موعد مباراة الريان وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

تقام مباراة الريان وبرسبوليس، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الريان المتوقع أمام برسيبوليس

في حراسة المرمى: فهد يونس

خط الدفاع: أندريه أمارو، مراد ناجي، ديفيد جارسيا، حازم شحاتة

خط الوسط: محمد سراج، عبدالعزيز حاتم، جوليين دي سارت، أشرف بن شرقي

الهجوم: تريزيجيه، روجر جيديس

القنوات الناقلة لمباراة الريان وبرسبوليس

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات Alkass Ten HD بتعليق المعلق الرياضي الشهير سمير المعيرفي، وعبر beIN Sports AFC 1 HD بتعليق باسم الزير، وعبر Abu Dhabi Sports Asia 2 بتعليق أحمد الحوسني.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان المركز السابع في ترتيب مجموعة الغرب، برصيد 3 نقاط، ويقبع برسبوليس في المركز التاسع برصيد نقطتين.

