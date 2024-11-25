نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري: هدفنا تحقيق اللقب الثالث عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سعداء بخوض أول مباراة والأهلي حامل اللقب ونسعى لتحقيق اللقب الثالث عشر"، والأهلي استعد للقاء بشكل جيد ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف "نسعى للوصول للنهائي السادس لنا، نحن نفرح بالبطولة في نفس اليوم وبعد ذلك نفكر في البطولة التالية، توجنا بلقب السوبر المصري وبعد ذلك مباراة العين الإماراتي وأي مباراة نلعبها كأنها بطولة وهدفنا تحقيق اللقب الـ 13 في دوري أبطال إفريقيا".

وقال: "اللاعبون يعرفون نظام النادي الأهلي، هدفنا دائمًا أن نُسعد جماهيرنا، عندما نحصل على بطولة كل الأندية الإفريقية يكون هدفها الفوز على المارد الأحمر".

واختتم: "نحن كلاعبين نتحدث مع بعض في هذا الأمر، وعقلية لاعبي الأهلي مؤهلة حاليًا للمنافسة على البطولات، والبطولة الحالية ستكون صعبة، لأن الفرق كلها تريد حصد اللقب من الأهلي، لأننا فزنا بالبطولة أخر نسختين وتأهلنا لكأس العالم للأندية، والجميع يريد أن يكون في مكاننا".

ويتواجد فريق الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب كل من أورلاندو بايرتس، وستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري

