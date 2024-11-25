نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات خاصة لعبدالله السعيد قبل لقاء بلاك بولز في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض تدريبات منفردة قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى عبد الله السعيد تدريبات خاصة بالاطالات مستعينا ببعض الأدوات الرياضية، للحفاظ على المرونة الجسدية ورفع معدلات لياقته البدنية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

