نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الريان القطري ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري المحترف بين صفوفه اللاعب محمود حسن تريزيجيه، نظيره برسبوليس الإيراني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025، على استاد «أحمد بن على المونديالي»، ضمن مواجهات مجموعة الغرب.

موعد مباراة الريان وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

تبدأ أحداث مباراة الريان وبرسبوليس، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الريان وبرسبوليس

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات Alkass Ten HD بتعليق المعلق الرياضي الشهير سمير المعيرفي، وعبر beIN Sports AFC 1 HD بتعليق باسم الزير، وعبر Abu Dhabi Sports Asia 2 بتعليق أحمد الحوسني.

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد الخاص بالقناة: 11547.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/2.

جودة الصورة: HD.

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

اسم القناة: bein sport.

تردد القناة: 10810.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة البث: HD.

ويمكنك ضبط تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد الخاص: 11013.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة الصورة: HD.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان المركز السابع في ترتيب مجموعة الغرب، برصيد 3 نقاط، ويقبع برسبوليس في المركز التاسع برصيد نقطتين.

