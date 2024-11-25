نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا.. الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينزل النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على مضيفه الغرافة القطري، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024/2025.

موعد مباراة الغرافة ضد النصر

يلتقي الفريق القطري مع ضيفه السعودي، مساء اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 على ملعب "البيت"، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الغرافة القطري

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفتيش، محمد مران

خط الهجوم: أنجيلو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل الغرافة المتوقع أمام النصر السعودي

حراسة المرمى: خليفة بابكر ندياي.

خط الدفاع: عبدالله يوسف، سيدو سانو، ديم تراوري، جمال حمد.

خط الوسط: فرجاني ساسي، فابريسيو دياز، أحمد الجانحي.

خط الهجوم: فلورينيل كومان، خوسيلو، ياسين براهيمي.

وتنقل مباراة النصر والغرافة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى "SSC" السعودية الرياضية، وكذلك قناة "أبو ظبي آسيا".

