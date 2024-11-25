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أحمد جودة - القاهرة - يترقب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني حالة ثنائي الفريق استعدادا لمواجهة ليفربول في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

أنشيلوتي يترقب حالة ثنائي ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

قال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لريال مدريد "ما زلنا لا نعرف مدى إمكانية تعافي أوريلين تشواميني ولوكاس فاسكيز من الإصابة قبل مباراة ليفربول، نترقب حالتهما وسنتخذ القرار لاحقا".

وأضاف المدرب الإيطالي "لقد قدمنا أداء دفاعيا مميزا في مباراة ليجانيس، سجلنا ثلاثة أهداف وخرجنا بشباك نظيفة، والمدافع الشاب راؤول أسينسيو ظهر بمستوى مميز للغاية".

وانتقل المدرب الإيطالي المخضرم للإشادة بلاعب الوسط الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، قائلا إنه قدم أداء رائعا في مركز الظهير الأيمن خلال الفوز على ليجانيس بنتيجة 3 / صفر.

وأضاف كارلو أنشيلوتي "فالفيردي بإمكانه اللعب في أكثر من مركز، وأعتبره ثالث أفضل ظهير أيمن في العالم بعد داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز".

وأكد كارلو أنشيلوتي أيضا أن الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي سيكون مهما لريال مدريد خلال مواجهة ليفربول، موضحا أن وضعه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليجانيس كان قرارا فنيا، وقال إن فيران جارسيا أدى بشكل جيد للغاية.

وبشأن خط دفاع الفريق، لم ينس كارلو أنشيلوتي الإشادة أيضا باللاعب الشاب راؤول أسينسيو، قائلا إنه يتسم بالنضج ويؤدي دون خوف، ويجيد التمركز بشكل جيد للغاية.

ويعتلي ليفربول الإنجليزي قمة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول أربع جولات بينما يحل ريال مدريد في المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط.