نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. صدارة اتحادية على وقع توقف سلسلة انتصارات الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لم يفوّت الاتحاد فرصة الانقضاض على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بتجاوزه السهل لمضيفه الفتح متذيل الترتيب بثنائية نظيفة، ما عبّد طريقه نحو القمة مجددا، متفوقا على الهلال حامل اللقب الذي سقط على يد الخليج 2-3 بعد سلسلة امتدت لـ57 مباراة متتالية من دون خسارة.

صدارة اتحادية على وقع توقف سلسلة انتصارات الهلال

بعدما تبوأها مرة وحيدة هذا الموسم بفرق الأهداف عن "الزعيم" في المرحلة الثالثة، استعاد "العميد" (30 نقطة) الصدارة متقدما بفارق نقطتين على الهلال وثماني على النصر الذي شرّع شباكه لخسارة أولى على يد القادسية (1-2).

وعلى الرغم من الغيابات المؤثرة التي تمثلت بهدافه الفرنسي كريم بنزيمة (8 أهداف) ومواطنه موسى ديابي (أفضل ممرر حاسم) بسبب الإصابة، فرض "العميد" إيقاعه الخاص في استاد الأمير عبد الله الفيصل بحضور نحو 14 ألف متفرج، لكنه انتظر حتى الدقيقة 58 حتى يفتتح التسجيل عبر البرازيلي فابينيو الذي حمل شارة القائد بغياب بنزيمة.

غاب بنزيمة عن اللقاء "تجنبا للمخاطرة" حسب مدرب الفريق مواطنه لوران بلان الذي قال إن "كريم تدرب مع الفريق قبل المباراة بشكل جماعي، لكن فضّلت استبعاده لكي يستعد لمباراة الاتفاق المقبلة".

بعد المباراة، توقف فابينيو عند الخطة الدفاعية التي اعتمدها الفتح، قائلا "صعبت علينا الأمور لعدم وجود مساحات خالية".

تابع "عانينا أيضا بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الشوط الأول، لكن الأمور تحسنت في الشوط الثاني. سجلنا هدفين، وكان من الممكن أن نسجل أكثر".

- "كنا نعلم بمجيء هذا اليوم" -

في الدمام، أوقف الخليج سلسلة مباريات الهلال المتتالية من دون خسارة والتي امتدت لـ57 في مختلف المسابقات المحلية، وتحديدا منذ هزيمته أمام العدالة في 23 مايو 2023 ضمن المرحلة 28 من الدوري.

حصّن فوز "أبناء الدانة" على الهلال محافظة الأهلي على سجله التاريخي الذي حققه عام 2016 بـ51 مباراة متتالية على مستوى الدوري من دون أن يتلقى أي هزيمة، بعدما نجح الخليج في إيقاف رصيد "الزعيم" عند 46 مباراة متتالية من دون خسارة.

بعد مضي 550 يوما على الهزيمة أمام العدالة، شرّع حامل اللقب شباكه للبرتغالي فابيو سانتوس مارتينس (85) الذي وقّع على هدف ثالث حاسم، مكبدا الهلال خسارة كان يعلم مدربه البرتغالي جورجي جيزوس أنها "ستأتي ذات يوم".

يقول المدرب المخضرم "لا أعرف ماذا حصل، لكن قد يكون بسبب إرهاق بعض اللاعبين بعد العودة من المنتخبات".

أضاف مدرب فلامنجو البرازيلي وبنفيكا البرتغالي سابقا "لا وقت لدينا سوى التعافي قبل المواجهة الآسيوية أمام السد (الثلاثاء)".

بدوره، أقّر مدرب الخليج اليوناني يورجوس دونيس بالفعل أنه عمل على استغلال إرهاق لاعبي الهلال.

قال مدرب الهلال الأسبق "هي فرص ويجب أن نستغلها في هذه المباريات".

وفي حين تصدر نجم الخليج عبدالله آل سالم المشهد بعدما أصبح رابع لاعب يسجّل 3 ثنائيات متتالية بعد السوري عمر السومة (مرتان)، الكولومبي دانيلو أسبريا والفرنسي بافيتيمبي جوميس، قال مارتينس إن فريقه أظهر جودة عالية أمام فريق كبير.

- ناتشو يتفوق على رونالدو -

على ملعبه في الأول بارك، لم يشفع هدف نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الـ 911 في مسيرته في إبعاد شبح الهزيمة الأولى عن النصر في الدوري، بعدما قلب ضيفه الثقيل القادسية، بقيادة الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ، الخسارة إلى فوز 2-1.

في لقاء غلّفه الصراع الخاص بين قائدي ريال مدريد الإسباني سابقا رونالدو وناتشو فرنانديس، ومبارزة مثيرة بين المدربين الإيطالي ستيفانو بيولي والإسباني ميتشل جونزاليس، وفقا لوصف صحيفة "ماركا" الإسبانية، أخفق النصر في تقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه الهلال في الصراع على اللقب الذي بدأت معالمه تتبلور بين "العميد" و"الزعيم".

رفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، متخلفا بفارق الأهداف فقط عن الشباب الرابع (22) والنصر الثالث (22).

وصفت "ماركا" المباراة بـ "مفعمة بالحيوية، وبالإيقاع الرائع"، مضيفة أن "القادسية، الصاعد مؤخرا، ضرب على الطاولة.. مواصلا تأكيد البداية الرائعة والعمل الجيد للمدرب الإسباني ميتشل".

وبحسب إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، لعب رونالدو وناتشو معا 117 مباراة بقميص ريال في كل البطولات (2010-2011 حتى 2017-2018)، وهي الفترة التي وصفها ناتشو بـ "الأفضل في مسيرتي، قائلا "رونالدو صديقي وعشت معه أفضل مراحل مسيرتي، لكن هنا، كل واحد منا يخوض تجربته المختلفة، ويدافع عن أرقامه الخاصة".

وقال ميتشل إن "لاعبي القادسية جعلوه من أسعد المدربين في العالم، بعد تحقيق الفوز على فريق يقوده بيولي أفضل مدرب في الدوري السعودي" وفقا لوصفه، فيما عزا المدرب الإيطالي للنصر الخسارة إلى الأخطاء، مشيرا إلى أن "غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن المباراة كان مؤثرا".

أضاف مدرب ميلان السابق "نحن فريق واحد، لا توجد لدينا تجزئة للمشكلة، ولا نحمل الخسارة لشخص واحد بعينه".

- الأهلي ينتعش قبل مواجهة العين -

وقبل يومين من حلوله ضيفا على العين الإماراتي الإثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة، تجاوز الأهلي مضيفه الفيحاء بهدف حمل توقيع الجزائري رياض محرز من ركلة جزاء.

وعلى الرغم من اكتفاء فريقه بـ17 نقطة بعد 10 مراحل، يرى حارس مرمى "الراقي" السنغالي إدوار ميندي أن "هدف فريقه هو الاستمرار على نفس الإيقاع من أجل تصحيح المسار، والعودة للمنافسة بقوة، فالدوري لا يزال طويلا".

وعلى عكس الدوري، يقدم الأهلي عروضا قوية في البطولة القارية حيث يتصدر المجموعة الموحدة لمنطقة الغرب بالتساوي مع الهلال بـ4 انتصارات من 4 مباريات.

واستقر رصيد الاتفاق على 12 نقطة في المركز 12 بعدما اكتفى بالتعادل مع الرياض التاسع بـ15 نقطة، ما زاد من صعوبة موقف مدربه الإنكليزي ستيفن جيرارد الذي تحدث عن حاجة فريقه لتحسين الفعالية في الثلث الهجومي، مبديا إحباطه من عدم استغلال الفرص التي سنحت للاعبيه أمام الرياض.