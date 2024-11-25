نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليان مبابي: بدأتُ أنسجم وأجد إيقاعي مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشعر كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد أنه ينسجم بشكل متزايد مع فريقه الإسباني بعد كسر صيامه عن التهديف وشارك في مركزه المفضل.

كيليان مبابي: بدأتُ أنسجم وأجد إيقاعي مع ريال مدريد

وقال مبابي الذي سجل الهدف الأول في الفوز على ليجانيس بنتيجة 3 / صفر أمس الأحد "بدأت أجد إيقاعي في الانسجام مع زملائي بالفريق".

وصام كيليان عن التهديف في آخر أربع مباريات لريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأشركه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مركز الجناح الأيسر لأول مرة هذا الموسم، بعدما كان يشارك كمهاجم صريح منذ قدومه من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية.

وصرح المهاجم الفرنسي عبر قناة ريال مدريد التليفزيونية "هذه قصتي مع كرة القدم، بإمكاني اللعب في أي مركز سواء الجناح الأيمن أو الأيسر أو مهاجم صريح أو ضمن ثنائي هجومي، لا أمانع ذلك، بل أريد مساعدة الفريق وتسجيل الأهداف".

ولم يقنع مبابي الكثيرين بأدائه رغم تسجيل 9 أهداف بقميص ريال مدريد هذا الموسم، بينما نجح الفريق في تقليص الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط في سباق المنافسة على الدوري، ويتبقى للريال مباراة مؤجلة.

وجمع ريال مدريد ست نقاط في أول أربع جولات بدوري أبطال أوروبا، وينتظره اختبار صعب للغاية يوم الأربعاء المقبل عندما يحل ضيفا على ليفربول الذي يعتلي الصدارة في مسابقتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.