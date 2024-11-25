نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ريال مدريد من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي الشهير فابريزيو رومانو، عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، بالتعاقد مع رودري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رومانو بأن النادي الملكي مهتم بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي، ومن الممكن أن يظهر اسم رودري على رادار ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضح أنه بالرغم من اهتمام ريال مدريد بضم رودري، إلا أنه لا توجد أى مفاوضات في الوقت الحالي بين مسؤولي الفريق الملكي ونجم مانشستر سيتي المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2024 على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول الإنجليزي، مساء الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر 2024 على ملعب "أنفيلد"، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.