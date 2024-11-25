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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي الاتحاد عن تفاصيل إصابة لاعب الفريق موسى ديابي، الجناح الأيمن الفرنسي،الذي تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر.

الإتحاد يفقد خدمات موسي ديابي خلال الفترة المقبلة

وأوضح النادي أن اللاعب تعرض لضربة قوية ستبعده عن الملاعب لمدة 8 أسابيع.

وأعلن النادي أن موسي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الفريق الطبي المتخصص.

وتعرض ايضا عبد العزيز البيشي لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تستلزم غيابه لمدة 4 أسابيع.

والجدير بالذكر ان موسي قدم أداءً رائعًا منذ انضمامه، واحرز هدفًا وصنع 10 أهداف في الموسم الجاري.

