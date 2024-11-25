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أحمد جودة - القاهرة -

أشارت تقارير صحفية عن رغبة النادي الإنجليزي تشيلسي في التعاقد مع مدافعي برشلونة رونالد أروخو وجول كوندي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

تشيلسي يستهدف لاعبي برشلونة

وأوضح التقارير إلى استعداد النادي لدفع مبلغ 125 مليون جنيه إسترليني، مقابل إنهاء الصفقة.

ويخطط تشيلسي لتعزيز خط دفاعه وتوفير بعد أن ظهر بشكل جيد وملحوظًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الأخيرة.

ويتواجد حاليًا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

وبسبب الإصابات المتكررة للمدرب ريس جيمس، يعتبر كوندي خيارًا جيدًا لتغطية مواقع متعددة في الدفاع.

والجدير بالذكر أن تشيلسي أظهر ثباتًا دفاعيًا هذا الموسم، على الرغم من ذلك يسعى لمواصلة تحسين أدائه على مستوى الدوري، ويبحث أيضًا عن تعزيزات هجومية وتدعيمات في مركز حراسة المرمى.

