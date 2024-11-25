نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إمبولي ضد أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف إمبولي نظيره أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

أودينيزي في ضيافة إمبولي بالكالتشيو

ويحتضن ملعب كارلو كلاستيلاني معقل بتوسكانا، المباراة المثيرة بين إمبولي وأودينيزي، تحت إدارة الحكم الإيطالي الدولي ليفيو مارينيلي.

ويحتل أودينيزي المركز التاسع في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز العاشر فريق إمبولي والذي يمتلك في رصيده 15 نقطة.

موعد مباراة إمبولي وأودينيزي في الكالتشيو

وتنطلق المباراة، يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة إمبولي وأودينيزي في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مواجهة إمبولي وأودينيزي عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية، وهي الناقل الحصري لمواجهات الدوري الإيطالي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لموسم 2024_2025.