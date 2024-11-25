نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إمبولي ضد أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل أودينيزي ضيفًا على نظيره إمبولي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

أودينيزي ضيفًا على إمبولي في الكالتشيو

ويستضيف ملعب كارلو كاستيلاني معقل بتوسكانا، المواجهة الحماسية بين إمبولي وأودينيزي، تحت صافرة الحكم الإيطالي الدولي ليفيو مارينيلي.

ويدخل بيانكونيري المباراة، آملا في العودة إلى سكة الانتصارات ومصالحة جماهيره حيث لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة.

في المقابل، يسعى إمبولي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وتحقيق نتيجة إيجابية، والفوز بمواجهة أودينيزي، وحصد الثلاث نقاط، والابتعاد مبكرا عن مراكز الهبوط.

ويحتل أودينيزي المركز التاسع في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إمبولي الذي يحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة إمبولي وأودينيزي في الكالتشيو

تنطلق مواجهة أودينيزي وإمبولي يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة إمبولي وأودينيزي في الكالتشيو

تُنقل مواجهة أودينيزي وإمبولي عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لموسم 2024-2025.