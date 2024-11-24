نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث الإعلامي لـ ستاد ابيدجان: نعرف قيمة الأهلى التاريخية.. ونريد الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كوناتي نجامبل المتحدث الإعلامي لفريق ستاد أبيدجان، عن مواجهة الأهلي المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كوناتي: نعلم قيمة الأهلي الكبيرة

وقال كوناتي لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" بدأنا بالفعل في التجهيز لمباراتنا أمام النادي الأهلي في المباراة الإفتتاحية لنا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "أرى أننا نستعد بشكل جيد لمواجهة النادي الأهلي، سنحاول أن نبقى هادئين في مباراتنا أمام بطل إفريقيا ونلعب كرة القدم هادئة، ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد على الفريقين لكننا في أتم الجاهزية وأثق في لاعبي فريقنا".

وأكمل: "لا شك أننا نعلم قيمة الأهلي الكبيرة جيدًا، لديهم جمهور متحمس دائمًا ويظهرون بشكل قوي في المناسبات الهامة في ملعبهم ستاد القاهرة".

واستطرد المتحدث الإعلامي لفريق ستاد ابيدجان:" تابعنا مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري، قدموا مباراة كبيرة وكان هناك سوء توفيق يواجه الفريق منعه من تسجيل الأهداف".

وأردف: "سنجعل الأمر صعبًا على بطل إفريقيا، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى نتيجة جيدة، 54 سنة منذ آخر ظهور لفريقنا في دوري أبطال إفريقيا، عدنا هذه النسخة والفريق به لاعبين متمرسين، والعديد منهم شارك في هذه المنافسة من قبل".

واختتم: "نطمح أن نذهب إلى أبعد ما يمكن في هذه المنافسة القارية الكبيرة هذا العام ونثق في قدرتنا على ذلك ولكن هدفنا التأهل للدور المقبل أولًا، وبعدها سننظر إلى أي مدى نستطيع الوصول في البطولة".