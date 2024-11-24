نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهدف 300.. صلاح يكتب 4 أرقام قياسية جديدة بعد ثنائيته أمام ساوثهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، فريقه لفوز مثير على حساب ساوثهامبتون بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

فاز فريق ليفربول، على مضيّفه ساوثهامبتون بفضل ثنائية صلاح، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من البريميرليج.

وسجل صلاح، هدفي ليفربول الثاني والثالث في الدقيقتين “65 و83”، ليقود فريقه لتصدر الدوري الإنجليزي بـ31 نقطة وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي لـ8 نقاط.

ووصل محمد صلاح، بفضل هدفيه في مرمى ساوثهامبتون، إلى الهدف رقم 300 في مسيرته مع الأندية.

أرقام صلاح بعد هدفيه أمام ساوثهامبتون

ونستعرض لكم في النقاط التالية، أرقام محمد صلاح بعد تسجيل ثنائية رائعة في مرمى ساوثهامبتون:

1- سجل صلاح الثنائية رقم 25 في مسيرته بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.

2- وقع صلاح على 10 أهداف على الأقل في جميع المواسم التي لعبها في البريميرليج مع ليفربول (8).

3- أصبح صلاح هو الأكثر مساهمة في الأهداف في البريميرليج هذا الموسم بـ (16) هدفًا.

4- نجح صلاح في تسجيل الهدف رقم 300 في مسيرته بعد هز شباك ساوثهامبتون.