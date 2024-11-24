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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الهلال والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024.. تستعد جماهير كرة القدم السعودية لمباراة قوية ومثيرة تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الفتح، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لموسم 2024-2025. المباراة المرتقبة ستكون على ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة ترتيب الدوري السعودي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد والفتح من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الهلال والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

الاتحاد يستعد لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

يدخل فريق الاتحاد هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال المتصدر. وتعثر الهلال في مباراته الأخيرة أمام الخليج بالهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يمنح الاتحاد فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة في حال فوزه على الفتح. يسغى الاتحاد الذي خاض 11 مباراة حتى الآن، لزيادة رصيده إلى 30 نقطة ليبتعد بفارق نقطتين عن الهلال.

موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والفتح مساء اليوم الأحد على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي. تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن للجماهير متابعة مباراة الاتحاد والفتح عبر شبكة إس إس سي السعودية، حيث سيتم بث المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD.

تشكيل الاتحاد ضد الفتح المتوقع

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: كادش، سعد آل موسى، الجعدي، الصقور

خط الوسط: العامري، فيصل الغامدي، كانتي

خط الهجوم: جوتا، رومارينيو، أحمد الغامدي.

ترتيب الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

يحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 9 منها وتلقى هزيمة واحدة فقط، ولم يسجل أي تعادلات حتى الآن.

في المقابل، يتذيل فريق الفتح ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط فقط. ولعب الفتح 10 مباريات، تمكن من الفوز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في مواجهتين، بينما تلقى الهزيمة في 7 مباريات.

ويتفوق الاتحاد بفارق نقطة واحدة عن متصدر الدوري، نادي الهلال، الذي لعب 11 مباراة، فاز في 9 منها، تعادل في واحدة، وتلقى الهزيمة في مباراة أخرى.