علي فرج يتوج ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - فاز البطل علي فرج (لاعب أندية وادى دجلة - أكبر الأندية الخاصة في مصر - والمصنف الأول عالميًا) ببطولة "VITAGEN SINGAPORE SQUASH OPEN 2024" للاسكواش (إحدى البطولات الذهبية)، ليواصل أبطال وادى دجلة مسيرة تقديم أداء قوي في كبرى البطولات الدولية.

علي فرج يحصد بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش

استطاع بطل العالم علي فرج التأهل إلى النهائي بعد تغلبه على دييغو إلياس بنتيجة (3-2) وبواقع نقاط (6-11) (7-11) (11-8) (11-1) (11-4).

تعد بطولة "VITAGEN SINGAPORE SQUASH OPEN 2024" للاسكواش إحدى البطولات الذهبية، وأقيمت خلال الفترة من 19-24 نوفمبر الجاري في سنغافورة، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 120 ألف دولار. وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الاسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم، والذي بلغ 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة.

كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة. وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للاسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

ويُذكر أن اللاعب علي فرج، الحائز على بطولة العالم في الاسكواش أربع مرات، حافظ على صدارة التصنيف الأول للعبة لما يقارب عامين على التوالي.