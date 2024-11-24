نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق النسخة السادسة من "نصف ماراثون الجونة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، عن انطلاق فعاليات "نصف ماراثون الجونة" اليوم، السبت، في نسخته السادسة بالتعاون مع شركة "تراي فاكتوري"، الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية في مصر. يشهد هذا الحدث الرياضي مشاركة ما يزيد عن 1100 متسابق من 45 دولة مختلفة، مما يؤكد مكانة مدينة الجونة كوجهة رياضية عالمية.

مشاركة أكثر من 1100 متسابق من 45 دولة في الماراثون

سيتنافس المشاركون في أربع مسابقات على مسافات هي: 21 كم، 10 كم، 5 كم، وسباق الأطفال لمسافة 1 كم للفئة العمرية ما بين 5 إلى 10 سنوات، ولكل متسابق الحق في اختيار مسافة واحدة للتنافس.

يأتي تنظيم واستضافة "نصف ماراثون الجونة" تماشيًا مع استراتيجية مدينة الجونة لترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية التي تلبي تطلعات جميع المشاركين، من المحترفين إلى الهواة، ومن العائلات إلى الأفراد، ويساهم فيه عشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم إلى جانب سكان مدينة الجونة. كما تسعى مدينة الجونة إلى دعم وتطوير السياحية الرياضية بمحافظة البحر الاحمر.

ينطلق نصف ماراثون الجونة من مارينا أبو تيج، ليختبر المتسابقون جمال مدينة الجونة من خلال مسار يأخذهم في جولة استكشافية فريدة عبر معالمها البارزة، بما في ذلك وسط المدينة، والبلازا، ومارينا أبيدوس، والمركز الرياضي الجديد، وملعب الجولف، والبحيرات المتعددة، قبل العودة إلى نقطة البداية. ويتضمن مسار 21 كم هذا العام زيارة فنادير مارينا الجديدة مما يتيح للمتسابقين فرصة استكشافها قبل افتتاحها الرسمي. كما يتضمن المسار مزيجًا من التضاريس المختلفة، مما يوفر تحديًا مثيرًا لجميع المستويات.

أشاد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، بالتنظيم المتميز لنصف ماراثون الجونة فى نسخته السادسة وبالتعاون المثمر مع شركة تراي فاكتوري وقال: "إن استدامة تنظيم الفعاليات الرياضية يعد من أولوياتنا، حيث يُعتبر نصف ماراثون الجونة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا في تعزيز دور مدينة الجونة كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية".

وأضاف عامر: "نعمل جاهدين إلى ترسيخ مدينة الجونة كمركزًا إقليميًا لاستضافة الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية المتنوعة، ويهدف ذلك إلى الحفاظ على نشاط وحيوية المدينة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشجيع الأنشطة المساندة التي تساهم في فاعلية سكان الجونة والعاملين بها."

وأوضح أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تراي فاكتوري " أن جميع سباقات نصف ماراثون الجونة تتميز بمشاهد طبيعية خلابة فريدة في مصر والمنطقة المحيطة. وأضاف: 'نفخر بالنمو المتسارع للحدث وزيادة أعداد المشاركين من مختلف الجنسيات، مما يعكس نجاح شراكتنا الاستراتيجية مع مدينة الجونة في تعزيز السياحة الرياضية."

الجدير بالذكر إلى أن مدينة الجونة وشركة تراي فاكتوري توليان أهمية كبيرة لتنظيم هذا الحدث وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها المدينة والتي مكنتها من استضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، على رأسها بطولة الجونة الدولية للاسكواش ومهرجان الجونة للألعاب المائية، وغيرها من الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية مما رسّخ مكانة الجونة كوجهة رياضية عالمية.