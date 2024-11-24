نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي أمام الفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الفتح بعد قليل بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

موعد ومعلق مباراة الاتحاد والفتح

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والفتح مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلقين مشاري القرني وأحمد النفيسة وعيسى الزدجالي.

تشكيل الاتحاد أمام الفتح

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: سعد موسى، بيريرا، مايتاي، الشنقيطي.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: هوساوي، بيرجوين، الشهري.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.