نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يستعيد لاعبه المصاب قبل مواجهة بلاك بولز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عودة محمد حمدي لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة

تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وعاد للمشاركة في التدريبات اليوم بصورة طبيعية، بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي.

وخاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة المصري الأخيرة في الدوري تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.