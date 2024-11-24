نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ليجانيس، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الليجا

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، جارسيا.

خط الوسط: سيبايوس، كامافينجا، جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، جود بيلينجهام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم بإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني، وستنقل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس عبر قناة beIN Sports 3HD

