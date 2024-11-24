نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام إيبسويتش في أول مباراة مع أموريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعد الفريق الانجليزي مانشستر يونايتد لمواجهة ايبسويتش تاون ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي وأعلن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي. حراسة المرمى: أندريه اونانا.

خط الدفاع: جوني إيفانز، ديوغو دالوت، نصير مزراوي، دي ليخت.

خط الوسط:عماد ديالو، أليخاندرو غارناتشو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز كريستيان ايركسن.

خط الهجوم:راشفورد. ويتواجد المان يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، بينما يقع ايبسويتش في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط فقط.

