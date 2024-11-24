عبد الحميد بسيوني: لست راضيًا عن التعادل أمام سموحة.. لكن النتيجة عادلة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش، عن مباراة فريقه أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز.

بسيوني: لست راضيًا عن التعادل مع سموحة

وأضاف عبد الحميد بسيوني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لست راضيا عن التعادل أمس في المجمل، لكن حسابيا وفنيا في الشوط الأول كان لنا فرصة محققة مقابل فرصة لسموحة في الشوط الأول.

وتابع المدير الفني لنادي طلائع الجيش: في الشوط الثاني كان لنا فرصتين محققتين، وسموحة كان له فرصة، وهو ما يعني أن الكفة كانت متكافئة ومتساوية.

وواصل بسيوني: اللقاء كان متكافئًا والنتيجة هي التعادل، لكننا لم نكن راضيين بالطبع عن التعادل لأن كل نقطة لها أهمية كبيرة.

واختتم عبد الحميد بسيوني: كنت أتمنى أن نحصد النقاط الثلاثة، لكن بعد المجهود المميز من سموحة ومجهود لاعبي فريق، فالنقطة أمر جيد لكلا الفريقين، وكل فريق استحق نقطة.