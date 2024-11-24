الرياضة

عبد الحميد بسيوني: لست راضيًا عن التعادل أمام سموحة.. لكن النتيجة عادلة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش، عن مباراة فريقه أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز.

بسيوني: لست راضيًا عن التعادل مع سموحة

وأضاف عبد الحميد بسيوني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لست راضيا عن التعادل أمس في المجمل، لكن حسابيا وفنيا في الشوط الأول كان لنا فرصة محققة مقابل فرصة لسموحة في الشوط الأول.

وتابع المدير الفني لنادي طلائع الجيش: في الشوط الثاني كان لنا فرصتين محققتين، وسموحة كان له فرصة، وهو ما يعني أن الكفة كانت متكافئة ومتساوية.

وواصل بسيوني: اللقاء كان متكافئًا والنتيجة هي التعادل، لكننا لم نكن راضيين بالطبع عن التعادل لأن كل نقطة لها أهمية كبيرة.

واختتم عبد الحميد بسيوني: كنت أتمنى أن نحصد النقاط الثلاثة، لكن بعد المجهود المميز من سموحة ومجهود لاعبي فريق، فالنقطة أمر جيد لكلا الفريقين، وكل فريق استحق نقطة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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