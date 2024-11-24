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أحمد جودة - القاهرة - دورى المحترفين .. منتخب السويس يتعادل امام بروكسي في موقعة مثيرة

تعادل فريق منتخب السويس مع بروكسي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الاحد على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة التاسعة بدورى المحترفين.

وكان خاض الفريق الأول بنادى منتخب السويس المباراة بتشكيل مكون من، أحمد السعدنى ومحمود محمد وخالد عبد الرازق وأحمد خالد وصامويل ومحمود على وأحمد عامر ومحمد زكريا وأحمد حجى وعوض تهامى وأحمد ابراهيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء، محمود كوكو ومحمد رضا وأحمد وجيه ومحمد علاء ويوسف محمد وسيد على موسي ومصطفي حافظ.

على الجانب الاخر خاض الفريق الأول بنادى أبو قير للاسمدة المباراة بتشكيل مكون من، أحمد طارق وكامل كابوريا وعمار شريف ومدحت فقوسه وابراهيم كمارا ومحمد الكرته وشاكر أشرف ومحمد بدر ومحمد جابر وأحمد جوده ومحمد الفيل.

وجلس على مقاعد البدلاء، محمد جمعه وعمر انور وأحمد فوزى وعبد العزيز زيزو وحمودى وكوابينا اوتو ونادى حسن ومعتز كاجو ودسوقي بنزيما.

سجل يوسف بيبو هدف منتخب السويس، بالدقيقة 72 بينما أحرز هدف بروكسي شاكر أشرف بالدقيقة 76.

وبهذا التعادل رفع منتخب السويس رصيدة إلى 10 نقاط اما بروكسي يرفع برصيده إلى 13 نقطة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من اسلام القماش حكمًا للساحة، هشام الدسوقي مساعدًا أول، عماد الشامى مساعدًا ثان، محمد ايمن حكمًا رابعًا.