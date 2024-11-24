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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني، للحصول على خدمات الدولي الكندي جوناثان ديفيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يدرس التراجع عن صفقة القناص

وأشارت التقارير بأن النادي الكتالوني لن يحصل على خدمات جوناثان ديفيد بشكل مجاني كما يتصور البعض، بالرغم من عقد المهادم الكندي سينتهي خلال نهاية الموسم.

وأوضحت التقارير بأن ديفيد سيكلف خزينة برشلونة ما يقرب من 80 مليون يورو شاملة راتب اللاعب ومكافأة التوقيع والعمولات الخاصة بصفقة انتقاله إلى الفريق الكتالوني.

وشددت التقارير على أن النادي الكتالوني قد يتراجع عن التعاقد مع جوناثان ديفيد نظرًا لقيمته المرتفعة، بالإضافلة إلى تأكد استمرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي رفقة البلوجرانا.