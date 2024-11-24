نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل الصدارة.. تشكيل الاتحاد أمام الفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الفرنسي لوران بلان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيواجه الفتح، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح يلتقي العميد مع ضيفه الفتح، مساء اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفتح

‎في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

‎في خط الدفاع: العمري، الموسى، بيريرا، ميتاج.

‎في خط الوسط: فابينيو، عوار، كانتي.

‎في خط الهجوم: ديابي، الشهري، بيرجيون.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة ومتخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، وفي حال فوز العميد سيعتلي صدارة الدوري.

وتنقل مباراة الاتحاد والفتح عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.