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أحمد جودة - القاهرة -



نظمت جامعة أسوان كرنفالًا للألعاب الرياضية والثقافية والفنية على ملاعب الجامعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وذلك ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في سبتمبر الماضي.

جامعة أسوان والاتحاد الرياضي للجامعات ينظمان كرنفالًا رياضيًا وثقافيًا ضمن مبادرة "100 يوم رياضة" تحت رعاية الوزير والمحافظ

وتأتي هذه الفعاليات في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،بمشاركة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة والحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين أن جامعة أسوان تمتلك العديد من المقومات والمنشآت الرياضية التي تساهم في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية، حيث تضم الجامعة استادًا رياضيًّا، وملاعب خماسية لكرة القدم، وملاعب للكرة الطائرة، بالإضافة إلى ملاعب للكرة الشاطئية، كما يتم حاليًا إنشاء حمام السباحة أولمبي، وبفضل هذه المنشآت الرياضية المتكاملة، تمتلك جامعة أسوان قرية رياضية تخدم طلاب الجامعة والمجتمع الأسواني.

وأعرب المهندس عمرو لاشين عن سعادته بالتواجد داخل جامعة أسوان، مشيرًا إلى أن العروض الرياضية والفنية تعكس مواهب الجيل الجديد، وأنها تعد كرنفالًا شبابيًا يعرض مختلف الألعاب الرياضية التي يمكن العمل على صقلها وتنميتها واستثمارها في الشباب، مؤكدًا أن المحافظة تدعم هذه الأنشطة الرياضية بشكل مستمر، ليس فقط لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، بل أيضًا لدعوة جميع أهالي أسوان إلى تبني الرياضة كأسلوب حياة.

ونقل الدكتور مصطفى بيومي تحيات وتقدير وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جميع أبنائه بمحافظة أسوان عامة، وفي جامعة أسوان خاصة، مشيرًا إلى أن مبادرة "100 يوم رياضة" التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، والتي يتم تنفيذها في الجامعات المصرية، معربًا عن أمله في أن تستمر الفعاليات الرياضية على مدار 365 يومًا في السنة، لتكون بداية حقيقية لإعادة بناء شخصية الطلاب وتطوير مهاراتهم الإجتماعية ومهارات العمل الجماعي والتواصل بما يعمل علي تأهيلهم بصورة مميزة للمنافسة في سوق العمل، في ظل ما يشهده التعليم العالي من طفرة غير مسبوقة في تطور برامج الدراسة المتقدمة.

وبدأت الفعاليات بعرض رياضي أمام مبنى إدارة الجامعة الجديد، ثم انطلق السباق داخل الحرم الجامعي بصحاري، تلاه سباق المشي الرياضي لمسافة 2 كيلومتر داخل الحرم الجامعي، كما تضمن الكرنفال الرياضي مجموعة من المسابقات الترفيهية والألعاب الجماعية، مثل: كرة السلة، كرة الطائرة، كرة القدم، كرة السرعة، والتنس الأرضي.

وفي ختام الفعاليات استمتع الحضور بعرض فني من الطلاب والطالبات يعبر عن الثقافة المحلية لمحافظة أسوان العريقة، وتم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من محافظة أسوان، وجامعة أسوان، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بهدف تنفيذ مبادرة "100 يوم رياضة" في محافظة أسوان وجامعة أسوان، وتستند المبادرة إلى مشاركة فعالة من كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان بقيادة الدكتور عادل مكي عميد الكلية، حيث تتضمن 100 يوم من الفعاليات الرياضية على مدار العام الدراسي الجامعي، مع إمكانية تنظيم الفعاليات في أيام غير متتالية.

كما يهدف البروتوكول إلى تشجيع تنفيذ مجموعة من الفعاليات الأسبوعية التي تخدم المواطنين في البيئة المحلية المحيطة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها: تشجيع ممارسة الرياضة للجنسين داخل الجامعات، وفي البيئة المحلية، رفع معدلات النشاط البدني للحد من الأمراض غير السارية، وتوفير بيئة اجتماعية داعمة تعزز التواصل الإيجابي بين المشاركين، كما تسهم المبادرة في تطوير مهارات التواصل الاجتماعي، وتنمية شخصيات المشاركين، بالإضافة إلى تعزيز المبادئ والقيم السامية التي يجب أن يتحلى بها المواطن المصري.جامعة أسوان والاتحاد الرياضي للجامعات ينظمان كرنفالًا رياضيًا وثقافيًا ضمن مبادرة "100 يوم رياضة" تحت رعاية الوزير والمحافظ



نظمت جامعة أسوان كرنفالًا للألعاب الرياضية والثقافية والفنية على ملاعب الجامعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وذلك ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في سبتمبر الماضي.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،بمشاركة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة والحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين أن جامعة أسوان تمتلك العديد من المقومات والمنشآت الرياضية التي تساهم في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية، حيث تضم الجامعة استادًا رياضيًّا، وملاعب خماسية لكرة القدم، وملاعب للكرة الطائرة، بالإضافة إلى ملاعب للكرة الشاطئية، كما يتم حاليًا إنشاء حمام السباحة أولمبي، وبفضل هذه المنشآت الرياضية المتكاملة، تمتلك جامعة أسوان قرية رياضية تخدم طلاب الجامعة والمجتمع الأسواني.

وأعرب المهندس عمرو لاشين عن سعادته بالتواجد داخل جامعة أسوان، مشيرًا إلى أن العروض الرياضية والفنية تعكس مواهب الجيل الجديد، وأنها تعد كرنفالًا شبابيًا يعرض مختلف الألعاب الرياضية التي يمكن العمل على صقلها وتنميتها واستثمارها في الشباب، مؤكدًا أن المحافظة تدعم هذه الأنشطة الرياضية بشكل مستمر، ليس فقط لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، بل أيضًا لدعوة جميع أهالي أسوان إلى تبني الرياضة كأسلوب حياة.

ونقل الدكتور مصطفى بيومي تحيات وتقدير وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جميع أبنائه بمحافظة أسوان عامة، وفي جامعة أسوان خاصة، مشيرًا إلى أن مبادرة "100 يوم رياضة" التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، والتي يتم تنفيذها في الجامعات المصرية، معربًا عن أمله في أن تستمر الفعاليات الرياضية على مدار 365 يومًا في السنة، لتكون بداية حقيقية لإعادة بناء شخصية الطلاب وتطوير مهاراتهم الإجتماعية ومهارات العمل الجماعي والتواصل بما يعمل علي تأهيلهم بصورة مميزة للمنافسة في سوق العمل، في ظل ما يشهده التعليم العالي من طفرة غير مسبوقة في تطور برامج الدراسة المتقدمة.

وبدأت الفعاليات بعرض رياضي أمام مبنى إدارة الجامعة الجديد، ثم انطلق السباق داخل الحرم الجامعي بصحاري، تلاه سباق المشي الرياضي لمسافة 2 كيلومتر داخل الحرم الجامعي، كما تضمن الكرنفال الرياضي مجموعة من المسابقات الترفيهية والألعاب الجماعية، مثل: كرة السلة، كرة الطائرة، كرة القدم، كرة السرعة، والتنس الأرضي.

وفي ختام الفعاليات استمتع الحضور بعرض فني من الطلاب والطالبات يعبر عن الثقافة المحلية لمحافظة أسوان العريقة، وتم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من محافظة أسوان، وجامعة أسوان، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بهدف تنفيذ مبادرة "100 يوم رياضة" في محافظة أسوان وجامعة أسوان، وتستند المبادرة إلى مشاركة فعالة من كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان بقيادة الدكتور عادل مكي عميد الكلية، حيث تتضمن 100 يوم من الفعاليات الرياضية على مدار العام الدراسي الجامعي، مع إمكانية تنظيم الفعاليات في أيام غير متتالية.

كما يهدف البروتوكول إلى تشجيع تنفيذ مجموعة من الفعاليات الأسبوعية التي تخدم المواطنين في البيئة المحلية المحيطة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها: تشجيع ممارسة الرياضة للجنسين داخل الجامعات، وفي البيئة المحلية، رفع معدلات النشاط البدني للحد من الأمراض غير السارية، وتوفير بيئة اجتماعية داعمة تعزز التواصل الإيجابي بين المشاركين، كما تسهم المبادرة في تطوير مهارات التواصل الاجتماعي، وتنمية شخصيات المشاركين، بالإضافة إلى تعزيز المبادئ والقيم السامية التي يجب أن يتحلى بها المواطن المصري.