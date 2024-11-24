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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي التحدي الليبي قدرة فريقه على تقديم أداء مميز في بطولة الدوري الليبي الممتاز التي تنطلق خلال الأيام المقبلة بعد خوض فترة الإعداد بشكل جيد في الفترة الماضية وتجهيز اللاعبين بأفضل طريقة فنيا وتكتيكيا لتحقيق أحلام الجماهير.

خالد جلال: التحدى الليبى يمتلك لاعبين موهوبين

واضاف مدرب التحدي أن مسئولى الإدارة يعملون حاليا على توفير كافة سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد من اجل الوصول لأفضل النتائج وتحقيق احلام الجماهير وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.



واشار خالد جلال ان الفريق خضع لفترة إعداد مكثفة لرفع المستوى الفني والبدني للفريق قبل انطلاق الموسم وخاض عدة تجارب ودية ناجحة استطاع خلالها تحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين القدامى والجدد والفوز على فرق كبيرة في ليبيا،ونال الفريق استحسان الجميع في ليبيا.

واختتم حديثه قائلا: فريق التحدي سيكون بمثابة الحصان الأسود في البطولة ونحن جاهزون لتقديم الأفضل بفضل دعم مسؤولى الإدارة واللاعبين الذين يعملون بجد واجتهاد كبير.