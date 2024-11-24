نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية تركية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربشخة التركي، يسعي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي.

وأشارت التقارير، أنه بالرغم من رغبة مورينيو في ضم رونالدو إلى صفوف فنربخشة، إلا أن إدارة الفريق التركي لن تدخل حتي الآن في مفاوضات مع مسؤولي النصر للتعاقد مع النجم البرتغالي.

موعد مباراة النصر المقبلة في دوري أبطال آسيا

ينزل النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على الغرافة القطري، مساء الإثنين الموافق 25 نوفمبر على ملعب "البيت"، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الغرافة

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفتيش، محمد مران

خط الهجوم: أنجيلو، رونالدو، ساديو ماني.