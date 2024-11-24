نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق الفتح اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والفتح

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والفتح مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.