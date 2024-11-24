انت الأن تتابع خبر أمينة عرفي تُحقق مفاجأة في سنغافورة المفتوحة للاسكواش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت البطلة المصرية أمينة عرفي، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، مفاجأة كبيرة بتتويجها ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، التي تُعتبر من البطولات الذهبية ذات الجوائز القيمة (100 ألف دولار للرجال والسيدات).

وفي المباراة النهائية، تمكنت أمينة، المصنفة العاشرة عالميًا، من الفوز على مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة، بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 96 دقيقة، وكانت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 11-9، 11-13، 11-1، 11-9.

والمنافسات شهدت أيضًا حضورًا مصريًا قويًا في صفوف الرجال والسيدات، مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين، حيث يلعب علي فرج، المصنف الأول عالميًا، ضد دييجو إلياس في النهائي.

وعلى مستوى التصنيف العالمي، حافظت نور الشربيني على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر في الوصافة وهانيا الحمامي في المركز الثالث. أما في تصنيف الرجال، فظل علي فرج في الصدارة، مع استمرار مصطفى عسل في المركز الثاني.