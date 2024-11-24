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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره فريق ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سينت ماري»، وذلك في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة، بينما يقع ساوثهامبتون في المركز العشرين برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، بصوت المعلق محمد بركات