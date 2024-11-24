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أحمد جودة - القاهرة -

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس لاجونا، مدربه الجديد الأرجنتيني فرناندو أوريتز، أمس السبت.

مهمة إنقاذ.. أوريتز مدربا جديدا لسانتوس لاجونا

ويعد لاجونا أسوأ فريق بالمرحلة الافتتاحية للدوري المكسيكي (أبيرتورا)، وسيحاول تحسين وضعه في المرحلة الختامية للمسابقة (كلاوسورا 2025).

وقال المدرب صاحب الـ46 عاما "أنا متحمس للغاية لوجودي هنا، آخر حديث بيني وبين مجلس الإدارة جعل قلبي ينبض بسبب عودتي للمكان الذي أحبه وعشت فيه أوقاتا رائعة كلاعب".

وحظي أوريتز، الخبير في كرة القدم المكسيكية وذلك بعد تتوجيه بطلا للمسابقة كلاعب مع سانتوس وارتدائه أيضا قميص كل من أمريكا وتيجريس، بمستوى مُذبذب كمدرب مع أندية أمريكا ومونتيري ولم ينجح في حصد لقب الدوري معهما.

وأضاف أوريتز "لقد وعدت في مرة بأنني سأجلس على مقاعد البدلاء في سانتوس لاجونا وها هو ذا يتحقق الآن، أتمنى أن أعيد للمشجعين الفرحة الكبرى التي منحوني إياها كلاعب".

وكان سانتوس أحد أفضل الفرق بالدوري المكسيكي خلال الـ30 عاما الأخيرة، والتي حقق فيها لقب الدوري 6 مرات ولكنه لم يفز به منذ (كلاوسورا 2018).

وأنهى الفريق المرحلة الافتتاحية للدوري المكسيكي (أبيرتورا) في المركز الأخير برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و11 هزيمة.

وطوال الـ17 مباراة التي خاضها، سجل سانتوس 12 هدفا واستقبلت شباكه 30، وبهذا سيتعين على أوريتز تحسين جميع جوانب اللعب في الفريق وهي مهمة صعبة.

