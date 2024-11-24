الرياضة

أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتبدأ مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

اليكم اهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

وتنطلق المباراة الأولي بين ليفربول ضد ساوثهامبتون، وتنطلق المباراة اليوم في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

وتأتي المواجهة الثانية بين مانشستر يونايتد امام ايبوسويتش تاون في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباريات عبر قنوات SSC السعودية وBeiN sport.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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