نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأحد انطلاق العديد من منافسات الدوري الاسباني في الجولة الرابعة عشر.

اليكم اهم مباريات اليوم

أوساسونا ضد فياريال في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

إشبيلية ضد رايو فاليكانو في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ليغانيس ضد ريال مدريد في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسييداد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُذاع جميع المباريات عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، وBeiN sport.