نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم في جميع البطولات اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأحد انطلاق العديد من منافسات القوية والهامة في جميع البطولات العالمية والمحلية.

اليكم اهم مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

أوساسونا ضد فياريال في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

إشبيلية ضد رايو فاليكانو في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ليغانيس ضد ريال مدريد في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسييداد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

اهم مباريات الدوري الإنجليزي:

وتنطلق المباراة الأولي بين ليفربول ضد ساوثهامبتون، وتنطلق المباراة اليوم في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

وتأتي المواجهة الثانية بين مانشستر يونايتد امام ايبوسويتش تاون في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباريات عبر قنوات SSC السعودية وBeiN sport.

اهم مباريات الدوري الألماني:

ماينز 05 امام هولشتاين كيل في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

سانت ويلي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

اهم مباريات الدوري المصري:

الإسماعيلي ضد بتروجيت في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مودرن سبورت ضد زد اف سي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

اهم مباريات الدوري الفرنسي:

ليل ضد رين في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

نانت ضد لوهافر في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

آوكسير ضد أنجيه في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نيس ضد ستراسبورج في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أهم مباريات الدوري الإيطالي:

جنوي ضد كالياري في تمام الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

كومو ضد فيورنتينا في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

تورينو ضد مونزا في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

روما ضد نابولي في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

بولونيا ضد لاتسيو في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وتُذاع جميع المباريات عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، وBeiN sport.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة