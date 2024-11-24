نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر مشجعو الميرنجي أولى مباريات ريال مدريد بعد انتهاء التوقف الدولي، حيث يلتقي الملكي مع نظيره ليجانيس اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "بوتاركي" في الجولة الـ12 من الليجا.

ويحتل الريال المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهة واحدة، فيما يحتل فريق ليجانيس المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

