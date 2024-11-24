إيهاب الكومي: حسام حسن يتابع منتخب أحمد الكأس.. وهدفنا تطوير قطاع الناشئين

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن سعادته الكبيرة بسبب تتويج منتخب مصر للناشئين، ببطولة كأس دورة شمال إفريقيا تحت 17 عاما.

إيهاب الكومي يكشف عن الصعوبات التي واجهت منتخب الشباب

وأكد إيهاب الكومي في تصريحات له عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " مرينا بظروف صعبة، إلا أن المجهود الذي بذله الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس، جعلنا نظهر بشكل جيد وقوي ".

وتابع: " بعد الهزيمة من المغرب بنتيجة كبيرة في الجولة الأولى لم نشعر باليأس، وكنا نتحدث طوال الوقت مع اللاعبين، من أجل استكمال حلم التتويج بالبطولة".

وأشار الكومي: " حسام حسن يتابع دائما منتخب الناشئين بقيادة أحمد الكأس، لأنه يريد دائما اللاعبين الشباب، ويرغب في تطوير مستوياتهم بشكل أكبر ".

ثم أتم: " اللاعبون الناشئون يلعبون من بين 50 إلى 60 مباراة في الموسم وهذا هدفنا في النهاية، وهو تطوير قطاعات الناشئين في مصر ".

