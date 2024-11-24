نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة بنادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم نظيره إيبسويتش تاون مساء اليوم الأحد 24-11-2024 على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة أربع مواجهات، فيما يحتل إيبسويتش المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في لقاء والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

