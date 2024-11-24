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أحمد جودة - القاهرة - أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن فريقه استحق الانتصار على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

علي ماهر: الزمالك "حوت كبير".. وهذا مصير "دغموم" مع المصري

وقال "ماهر" في مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "استعدينا جيدًا لمواجهة الزمالك الذي يضم لاعبين وجهاز فني على مستوى عال جدًا".

وأضاف: "وضعنا أكثر من طريقة لإيقاف خطورة لاعبي الزمالك، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشكر لاعبي المصري على تركيزهم في اللقاء، كما أتوجه بالشكر لمجلس الإدارة برئاسة المهندس كامل أبو علي على دعمه الكامل للفريق".

وواصل: "ميشالاك لاعب جيد ويمتلك سرعات عالية جدًا، ولكن استطعنا إيقاف خطورته والخروج من اللقاء بالنقاط الثلاثة، والزمالك لم يشكل أي خطورة على مرمى محمود جاد".

وتابع: " عبد الرحيم دغموم من اللاعبين المتميزين وعقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد أي أزمة في تمديد عقده مع المصري البورسعيدي".

وأضاف: "الزمالك نادي كبير ووجودي مع المصري في البطولة الإفريقية يضعنا تحت ضغوطات كبيرة، خاصة وأن الزمالك "حوت كبير" مش سمك صغير ومش سهل تصطاده، ولاعبي الأبيض قادرون على التسجيل من أنصاف الفرص".

واختتم: "وضعت عدة سيناريوهات لإيقاف خطورة لاعبي الزمالك، والفريق نجح في تنفيذ الطريقة والخروج من اللقاء بالعلامة الكاملة