نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره ساوثهامبتون عصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 على ملعب "سانت ماري"، وذلك في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، بينما يتذيل فريق ساوثهامبتون الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة تسع مواجهات.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

