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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك محاولات مكثفة داخل النادي الأهلي، للحاق الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، بمباراة كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

محاولات مكثفة للحاق وسام أبو علي بمباراة كأس التحدي ببطولة إنتركونتيننتال

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سوف يحتاج إلى 20 يومًا تقريبًا للعودة من إصابته، ولا زال التخوف مستمر داخل الأهلي لعدم لحاقه بمباراة كأس التحدي يوم 14 ديسمبر المقبل بالدوحة".

أمير هشام: أشرف داري بدأ يستجيب للعلاج ومحاولات للحاقه بمواجهة إنتركونتيننتال

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ يستجيب للعلاج الطبيعي والآلام بدأت تقل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك محاولات داخل النادي الأهلي، للحاق داري ببعثة الفريق المتجهه إلى الدوحة، استعدادًا لاستكمال بطولة كأس إنتركونتيننتال".